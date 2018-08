En toch komt er meer groen bij dan er verdwijnt 11 augustus 2018

Er komt wereldwijd meer bos bij dan er verdwijnt. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers op basis van NASA-satellietbeelden tussen 1982 en 2016. Ondanks bosbranden en gerooide regenwouden is de bebossing in 35 jaar tijd met 7,1% toegenomen. Die groei komt er enerzijds door de mens, die bepaalde gebieden structureel bebost, maar anderzijds zorgt ook de klimaatopwarming onrechtstreeks voor een groenere planeet. Warmere temperaturen en uitstoot van CO2 zorgen voor meer begroeiing op bergen en in toendragebieden. Hoewel de bomengroei globaal positief evolueert, onderstrepen de onderzoekers dat de situatie lokaal nog steeds problematisch kan zijn, zoals in de tropische regenwouden.