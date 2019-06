Exclusief voor abonnees En toch is Jakobsen boos 14 juni 2019

"Je bent de beste", zei ploegmakker Fabio Jakobsen na de finish tegen Evenepoel. En tóch was de Nederlander kribbig op de ritwinnaar. "Ik ben boos op jou", hoorde de camera van Sporza hem zeggen. "Je draait mij de nek af." Jakobsen had het over de eerste demarrage van Evenepoel, op zo'n 40 kilometer van de finish. Door die aanzet zat de sprinter heel de finale zonder drinkbus, met krampen als gevolg. "Rustig blijven. Je gaat te vroeg!" Op Twitter voegde Jakobsen nog toe: "Het was opbouwende kritiek. Enorm respect voor het nummer dat hij opvoert." (NVK)