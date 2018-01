En toch is het warmer 00u00 0

De lage temperaturen in Noord-Amerika en Canada zijn klimatologisch absoluut normaal voor deze regio. De winters zijn daar altijd koud, met blizzards die zelfs tot ver in het zuiden van de VS kunnen toeslaan. Vorige eeuw was dit bijna jaarlijkse kost. In de rest van de wereld is het intussen abnormaal warm, al maandenlang. Eén voorbeeld: in Moskou is het nog geen dag écht koud geweest, terwijl de temperatuur daar nu normaal -8 à -20°C hoort te zijn, met uitschieters tot -30°C. Opvallend voor België is dat zelfs de voorspelde noordoostenwind geen nachtvorst meer brengt. Vroeger gaf dit gegarandeerd ijskoude dagen, met middagtemperaturen ver onder het vriespunt, soms zelfs tot -10°C en 's nachts -15°C. Dus: alle (normale) winterse toestanden in een deel van de VS ten spijt, wordt het globaal steeds warmer, als je alle weerfenomenen van deze planeet optelt. Nuancering is hier dus wel op z'n plaats.

Marco Maerten, Mortsel

