Exclusief voor abonnees En toch helpen ze niet 02 maart 2020

Ja, ze duiken ook in ons land op. Maar neen, ze helpen echt niet. Mondmaskertjes beschermen niet tegen het coronavirus en hebben dus geen enkele zin. Uiteindelijk kun je jezelf het beste beschermen door geregeld je handen te wassen en oppervlakten die je vaak gebruikt, zoals een toetsenbord of telefoon, beter te desinfecteren. Maar het is onmogelijk om je helemaal te beschermen tegen virussen die van mens op mens gaan.

