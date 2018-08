En 't was officieel de warmste ooit 25 augustus 2018

Hij was niet alleen mooi, de zomer van 2018, hij wordt ook de warmste ooit. In juni, juli en augustus bedroeg de gemiddelde dagtemperatuur 19,8 graden Celsius. Dat lijkt niet erg veel. "Maar we rekenen ook de nachttemperaturen mee, dus dit is heel warm", zegt VTM-weerman David Dehenauw. Augustus was wel al beduidend frisser dan juli, maar de herfst is gelukkig nog niet in zicht. "Ook volgende week mogen we nog temperaturen verwachten boven de 20 graden", aldus Dehenauw. Het vorige hitterecord bij ons dateert uit de zomer van 2003. Toen lag de gemiddelde temperatuur een tiende lager of 19,7 graden. Ook in de rest van Europa zijn er records gebroken. Het is meer dan honderd jaar geleden dat het nog zo warm was van april tot juli. (FT)

