En straks nummer 4? Dury dringt aan op verdediger na blessure Heylen 07 januari 2019

00u00 0

"Dit is een nieuwe start." Voor de eerste training op Spaanse bodem probeerde Francky Dury zijn spelersgroep moed in te pompen voor de tweede seizoenshelft. Met drie stevige aanwinsten lukt dat al wat beter - na Mamadou Sylla ronde Essevee ook de transfers van Ibrahima Seck en Stef Peeters af. "Dit hadden we nodig", besefte de coach. "Peeters heeft de snelheid van uitvoering en Sylla de balvastheid. Met Seck krijgen we meer balvastheid en duelkracht. Ik ben heel tevreden met de aanwinsten, maar we mogen niet te vroeg juichen." Want Zulte Waregem incasseerde ook een opdoffer. Michaël Heylen staat zes tot twaalf weken aan de kant met een rugblessure. Hij reisde - net als Marcq, met een letsel aan de hamstring - niet af naar Marbella. Dury: "Iedereen is verwittigd dat er door het uitvallen van Heylen nog iemand nodig is in de as van de defensie." Het dossier van Timothy Derijck zit voorlopig vast. Fredrik Oldrup Jensen en Bryan Verboom bleven overigens in België - zij moeten op zoek naar een nieuwe club. Jeugdspelers Ewoud Pletinckx en Mathieu De Smet (broer van Gent-verdediger Thibault) mogen zich dan weer bewijzen tijdens de stage. Gisteravond trainde Essevee een eerste keer. Buffel (enkel), De Pauw (knie) en Bossut (rug) werkten individueel. (VDVJ)

