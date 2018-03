En plots zit er een cheeta op je achterbank 31 maart 2018

Je bent op safari, maakt prachtige foto's, geniet van de omgeving en plots zit er een jachtluipaard bij je op de achterbank. Dat overkwam enkele Amerikaanse toeristen op safari in het Serengeti National Park in Tanzania. Gids Peter Heistein maande iedereen in de jeep aan rustig te blijven zitten en vooral niet in paniek te schieten. "De dieren worden niet noodzakelijk agressief wanneer er mensen in de buurt zijn", beloofde de gids. "Cheeta's kruipen wel vaker op de motorkap, ze kijken graag rond vanop een hoogte, maar dit is zeldzaam." Het roofdier had wellicht gehoopt een lekker hapje vlees te bemachtigen, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met het leer van de autozetel. Voor de toeristen waren het allicht de tien langste minuten van hun leven. (FT)

