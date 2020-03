Exclusief voor abonnees En plots wil iedereen zijn kot opkuisen 18 maart 2020

00u00 0

Om toch maar iets omhanden te hebben dezer dagen, zijn veel mensen aan het opruimen geslagen thuis. En dat had een abnormale stijging van het aantal bezoekers bij containerparken tot gevolg - veel parken spreken van de helft meer mensen. Dus heeft bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) alle containerparken laten sluiten. "Nog te veel mensen trekken tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken", aldus Demir. "Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar." Het personeel zal ingezet worden om de huisvuilophaling te verzekeren als er daar te veel mensen ziek zouden vallen. Demir gaf nog mee dat de prioriteit bij de huis-aan-huisophaling zal liggen op de inzameling van restafval en gft-afval, "in het belang van de volksgezondheid".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis