Exclusief voor abonnees En plots valt de regen met bakken uit de lucht 16 januari 2020

00u00 0

Na maanden van droogte krijgt het oostelijke deel van Australië - dat al sinds september wordt geteisterd door verwoestende bosbranden - bakken regen te verwerken. De deelstaten Victoria, New South Wales en de oostelijke helft van de deelstaat Queensland staat zeer nat weer te wachten. In de bergen ten westen van Sydney kan er tot en met zondag tot 200 millimeter regen vallen. Ter vergelijking: in België valt gemiddeld 77 millimeter per maand. Ook in Sydney zelf wordt tot en met zondag meer dan 100 millimeter verwacht. Het natte weer helpt waarschijnlijk de bosbranden te controleren en mogelijk zelfs te doven, maar de zware stortbuien hebben ook nieuwe gevaren tot gevolg. Zo bestaat er een risico op aardverschuivingen, overstromingen en watervervuiling.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis