Exclusief voor abonnees En plots valt 1 september op 2 juni 03 juni 2020

00u00 0

En óf het een blij weerzien was, gisteren in onze kleuterscholen. De elf weken zonder hun vriendjes hadden voor deze kleuters van de Gentse school Sint-Bavo duidelijk lang genoeg geduurd. Van social distancing was geen sprake, op een dag die een beetje als 1 september aanvoelde. Knuffelen dus maar, met de klasgenootjes uit dezelfde bubbel én met de juf, want ook die werd gemist. 7 op de 10 kleuterscholen openden gisteren al, de andere doen dit de komende dagen. (SPK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen