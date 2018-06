En plots ligt er een zebrapad voor je oprit 08 juni 2018

Kom je thuis en ligt er plots een... zebrapad voor je oprit. Het klinkt als pure kafka, maar voor een vrouw uit Londerzeel is het sinds eergisteren realiteit. "Ik wist niet wat ik zag toen ik thuiskwam", vertelt Gerty. "Ik wil wel eens weten wie op dit idee is gekomen. Het is duidelijk dat ik erg ga moeten oppassen dat ik niemand omverrijd als ik van mijn oprit kom. Maar ik laat dit niet zo. Dit is veel te gevaarlijk." "Dit maakt voor die bewoners geen enkel verschil", zegt schepen van Mobiliteit Tom Troch (sp.a). "Ze moeten nu niet meer oppassen dan als ze twee meter verderop een zebrapad tegenkomen. Ik geef wel toe dat mijn diensten vooraf best even met die mensen contact hadden opgenomen." (DBS)

