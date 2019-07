Exclusief voor abonnees En plots kwam flamingokuiken uit 'nepei' 26 juli 2019

Pasen is al even voorbij, maar in de Zoo van Antwerpen hebben ze toch nog hét verrassingsei van het jaar gevonden. Nadat ze vorige week flamingokuiken Umi verwelkomden, heeft het diertje nu gezelschap gekregen. De verzorgers dachten dat het om een nep-ei ging. Umi werd uitgebroed in een broedmachine. Dat gebeurt meestal zo, omdat flamingo-eieren heel fragiel zijn. De ouders krijgen een nepei van kalk, waar ze op kunnen broeden, en intussen kipt het echte ei elders uit. Een flamingomannetje waarvan gedacht werd dat hij zich over een kalkei ontfermde, broedde wel degelijk op een echt ei. Het kuiken kipte zelfstandig uit en trok de aandacht van de verzorgers toen het een piepgeluid begon te maken. Het kreeg de naam Ubi.

