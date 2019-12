Exclusief voor abonnees En plots is Laurent voorbeeldig en hardwerkend 19 december 2019

00u00 0

Prins Laurent doet heel hard zijn best om een voorbeeldig broer en zoon te zijn. Voor het eerst in zes jaar woonde hij het kerstconcert in het paleis nog eens bij. Hij is niet alleen weer deel van de familie, maar hij werkt ook weer hard voor zijn geld. Dit jaar liet Laurent een recordaantal van 54 officiële activiteiten noteren. Vorig jaar waren het er slechts 23. Dankzij Laurent kon de hele koninklijke familie nog eens samen aan de kerstboom poseren - al moest Laurent, naast prinses Claire en achter prinses Eléonore en koningin Paola, zo te zien nog een beetje in de kerstsfeer komen. (PhG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis