En plots is er 'industriële sneeuw' 27 februari 2018

00u00 0

Limburg en Vlaams-Brabant werden gisterochtend verrassend bedekt onder een wit laagje. Waarom de sneeuw niet voorspeld was? Omdat ze afkomstig was van de Duitse industrie. "Heel onverwacht gevormd met de stoomwolken boven de industriële bekkens in West-Duitsland", legt KMI-weerman David Dehenauw uit. Sneeuw die op die manier gevormd wordt, heet industriële sneeuw. Ze lijkt op echte sneeuw, maar heeft een minder 'romantische' oorsprong. De lucht boven zo'n industriegebied is meer vervuild. Kleine deeltjes zorgen er dan voor dat vrieskernen in de wolken samenklitten en kristalliseren tot sneeuw.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN