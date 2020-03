Exclusief voor abonnees En plots is er geen geld Tiense Noordelijke Ring 40 jaar 05 maart 2020

De aanleg van de Noordelijke Ring is al ruim 40 jaar een issue in Tienen. De ontsluiting zou niet alleen de files naar en rond de Vlaams-Brabantse stad deels oplossen, ze zou ook een meerwaarde voor de bedrijven kunnen betekenen en het zwaar verkeer uit de dorpskernen errond weren. Eind 2012 werd het dossier nog eens uit de koelkast gehaald, toen het Vlaams Gewest 70.000 euro op tafel legde voor de studiekosten. Maar van die studie is nog niets gekomen. De provincie wijst in dit dossier het actiecomité Noord-Oost-Tienen met de vinger. Daardoor belandde het project bij de Raad van State. Vandaag ziet het er niet naar uit dat er nog veel terecht zal komen van deze ring. Vlaanderen heeft er ook geen centen voor, klinkt het. (VDT)

