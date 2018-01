En plots bestaat de rijkswacht weer 00u00 0

Officieel bestaat ze al 17 jaar niet meer, maar toch dook gisteren een oud afstappingslint van de rijkswacht op in het Antwerpse Rijmenam. De lokale politie sloot een straat af nadat een bejaarde man uit een rusthuis in de buurt vermoedelijk in de Dijle was gesukkeld. Om een perimeter in te stellen werd een oud rijkswachtlint gebruikt, in plaats van het huidige blauw-witte politielint. Dat werkte bij verschillende omstaanders op de lachspieren. Waarom het lint na al die jaren nog in de combi lag en waarom het gisteren plots werd gebruikt, is niet duidelijk. De rijkswacht werd op 1 april 2001 ontbonden na de hervormingen bij de politie. (TVDZM)

