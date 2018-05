En Parijs kleurt rood van de vlammen 02 mei 2018

In Parijs is de 1 mei-optocht fel uit de hand gelopen. Betogers staken auto's in brand en sloegen een McDonald's kort en klein. Het ging om botsingen van extreemlinkse betogers met de Franse ordediensten.

HLN