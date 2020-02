Exclusief voor abonnees En papa dan? MARTIJN IN DE KANTLIJN 22 februari 2020

En toen stond de tijd even stil... Een minuscuul handje strekt zich aarzelend naar mij uit en omklemt voor het eerst mijn pink. Een tsunami aan emoties overspoelt me, en op dat moment, waarin ik letterlijk en figuurlijk een ankerpunt wordt voor mijn pasgeboren zoon, staat mijn wereld even op zijn kop. Ik besef: 'Ik ben een vader nu.' Het liefst van al zou ik mij, samen met mijn (super)vrouw, voltijds willen ontfermen over dit wonderbaarlijke nieuwe leven. Maar vrije wil blijkt in dit geval wel degelijk een illusie te zijn, want een echte keuze heb ik als vader niet in België. Met tien dagen vaderschaps- en vier maanden ouderschapsverlof (met een netto ver-goeding van iets meer dan 700 euro) is die immers al gemaakt voor mij. Sneller dan mij lief was, brak de dag aan waarop ik van mijn vaderhart een steen moest maken en uitgeput terug naar mijn werk vertrok. Einde discussie. Of niet?

