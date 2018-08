En of trouwen een grote sprong is (maar niets is wat het lijkt) 29 augustus 2018

Is dit pasgetrouwde koppel nu al hun huwelijk beu? Neen dus. Op deze foto lijkt het wel alsof ze uit een raam springen, maar de twee liggen gewoon te relaxen op zwarte strandstoelen. De foto werd gemaakt op het strand van de Beach Club Sunrise in het Nederlandse Best door Ralf Czogallik, een bekende trouwfotograaf die al vaker in de prijzen is gevallen met zijn creaties. Over prijzen gesproken: je kan hem boeken vanaf 1.750 euro. (PhG)

