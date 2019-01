En of die derbyzege zoet smaakte bij 'Pozo' en co. 21 januari 2019

Een derbyzege smaakt extra zoet, zeker als je door de eigen fans getrakteerd wordt op appeltaart. Vrijdagavond won Genk de Limburgse derby tegen STVV op Stayen met 2-3. Zaterdagochtend werden ze daarvoor beloond door leden van het OSV (overkoepelende supporters vereniging) met acht appeltaarten. Kapitein Pozuelo kreeg de eerste uit handen van OSV-voorzitter Rudy Claessens. De Spanjaard kon de geste wel appreciëren en ook Jackers, Dewaest en Wouters keken likkebaardend toe. Trainer Philippe Clement benadrukte in een kleine speech het belang van die zege tegen STVV voor de club in het algemeen en de supporters in het bijzonder. (KDZ)

