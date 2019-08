Exclusief voor abonnees En of de teambuilding van Essevee plezant was 13 augustus 2019

Alleen maar lachende gezichten gisteren bij Zulte Waregem. En dat lag niet enkel aan de stuntzege in Genk. Essevee trok namelijk op een avontuurlijke teambuilding rond Ieper. Voor de middag vond een oriëntatieloop plaats, waar de groepjes zo snel mogelijk een vlot moesten bouwen en daarmee een droge oversteek maken. Uitblinker Saido Berahino slaagde daar - tot groot jolijt van zijn ploegmaats - niet in. Olivier Deschacht en co. doken na de middag dan weer in de bosjes tijdens een lasershoot. Spelers en staf kregen ook nog een wandel- en fietsroute met opdrachten, zoals boogschieten, voorgeschoteld. Wel hopen voor Francky Dury dat het vizier van zijn mannen op het veld scherper staat... (VDVJ)

