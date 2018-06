En of Bush Sr. fan is van Clinton 27 juni 2018

00u00 0

Hilariteit bij een gezellig onderonsje tussen oud-presidenten George H.W. Bush (94) en zijn goede vriend Bill Clinton (71). Speciaal voor de gelegenheid trok Bush Senior, de 41ste president van de VS, een paar sokken aan met de beeltenis van zijn opvolger Clinton. Via Twitter toonde de 'oude' Bush trots zijn sokken, met daarnaast een breed lachende Clinton. "Hoog bezoek vandaag van een dierbare vriend. Gelukkig had ik een schoon gewassen paar sokken van hem aan om deze gelegenheid nog meer kleur te geven", aldus Bush. "Tijd met jou doorbrengen is één van mijn favoriete momenten van het jaar. Blij je te zien", antwoordde Bill Clinton op Twitter. (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN