En nu voor unicum op Spelen

26 augustus 2019

00u00 0

Feestje op het podium nadat de Red Lions Spanje hebben verslagen met 5-0. Daarmee evenaarden ze de strafste uitslag ooit in een EK-finale: in 2015 haalde Nederland het met 6-1 van Duitsland. Samen met het EK-goud is nu ook het ticket voor de Spelen binnen. In Tokio kunnen de Lions voor een unieke prestatie zorgen door als eerste Europees land de 'triple' - WK, EK en Spelen op een rij - te winnen. Op wereldvlak slaagde alleen Pakistan daar ooit in (Spelen 1968, Asian Games 1970 en WK 1971). "Ik zou niet graag in de schoenen van onze coach staan en een selectie van 16 spelers voor Tokio maken", aldus Arthur Van Doren, die deze keer de prijs voor beste speler van het toernooi naar energiebom Victor Wegnez zag gaan. (WWT)

