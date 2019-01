En nu twee weken lang van hot naar her 21 januari 2019

Na de eerste Pro League-wedstrijd in Valencia staan onze hockeyers voor een helse trip. Gisteren vlogen de Red Lions vanuit Madrid naar Paraguay. Vandaag komen ze aan in het Argentijnse Cordoba. Met drie trainingssessies kan de wedstrijd van zaterdag in Argentinië degelijk voorbereid worden. De grootste uitdaging wordt de trip naar Nieuw-Zeeland, het thuisland van bondscoach McLeod. De Lions komen na een lange reis slechts twee dagen voor hun wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in Auckland aan. Anti-jetlagbrillen moeten enig soelaas brengen. Twee dagen later staat de wedstrijd in Australië al op de affiche. Dat is het treffen dat met stip in de agenda van McLeod genoteerd staat. De Australiërs willen immers zo snel mogelijk de eerste plaats op de wereldranking weer van België overnemen. (WWT)

