En nu naar Polen of Wit-Rusland 02 augustus 2018

Gisteren in Esch was het volledige Genkse vak uitverkocht. Met 625 fans vulden de Limburgers het halve stadion. Achteraf bedankten de spelers hen dan ook uitgebreid. Benieuwd of de supporters ook zo massaal zullen afzakken naar Polen of Wit-Rusland. Vandaag weet Genk of de tegenstander in de volgende voorronde Lech Poznan of Shakhtyor Saligorsk wordt. De heenmatch eindigde in Wit-Rusland op 1-1. (SJH)

