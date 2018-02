En nu naar het rusthuis, na 2 maanden vrijheid HERMIEN IS GEZIEN 13 februari 2018

00u00 0

Er waren een geheime operatie, een 70-jarige dierenarts en een oude jagerstruc nodig, maar Hermien - Nederlands bekendste koe - is dan toch gevangen. Hermien wist zo'n twee maanden op de loop te blijven, nadat ze was losgebroken bij een boer die haar net naar het slachthuis zou brengen. Er kwam een steunactie op gang in Nederland om te vermijden dat Hermien alsnog geslacht zou worden. Zondagavond kon een team boeren en dierenartsen - onder wie een zeventiger die in allerijl werd opgeroepen - haar verdoven, nadat ze met zaklampen naar haar toe gingen. "Een oud trucje: ze zien jou niet, omdat ze tegen het licht in kijken", getuigt de dierenarts in Nederlandse media. Door alle media-aandacht werd de operatie in het grootste geheim voorbereid. Hermien stopte door de verdoving bijna met ademen, maar nu krijgt ze haar rustige oude dag: ze is overgebracht naar een koeienrusthuis. "Iedereen blij", aldus eigenaar Herman Jansen. (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN