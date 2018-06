En nú mogen de weergoden het even droog houden. De natie dankt u 04 juni 2018

Dachten we dat de laatste druppel nu wel was gevallen, was het zaterdag op enkele plaatsen in Limburg en Vlaams-Brabant weer prijs. Het hele weekend waren mensen - opniéuw - met zwabbers in de weer, werden laarzen bovengehaald en toonden hele straten zich solidair om buren uit de nattigheid te helpen. De weergoden hebben beloofd om het nu even droog te houden - waarvoor dank. (VHS/MMM/VDT)

