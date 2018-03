En nu hopen op toeristen 02 maart 2018

00u00 0

Voor Sint-Maarten nadert het toeristische hoogseizoen, maar hersteld is het eiland in de Franse Antillen nog lang niet. Na de doortocht van orkaan Irma in september vorig jaar bleef een ravage achter. Een groot deel van de schade is een half jaar later nog altijd niet gerepareerd. Zo'n 6.000 inwoners zouden als gevolg van de orkaan hun job verloren hebben, meer dan een derde van de beroepsbevolking. Zij hopen vooral dat de toeristen tóch terugkomen - anders raken die huizen nooit hersteld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN