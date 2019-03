En nu hopen op helder weer Sterrenkijkdagen 15 maart 2019

Wie in de beste omstandigheden naar de sterrenhemel wil kijken, kan dat vandaag en morgen doen - al is het natuurlijk vingers kruisen voor een heldere nacht. Op meer dan dertig plaatsen in Vlaanderen worden dit weekend de 'Sterrenkijkdagen' georganiseerd door de Vereniging voor Sterrenkunde. Sterrenwachten en amateur-astronomen stellen hun telescopen ter beschikking. Naast de sterren kan je ook de maan en de reuzenplaneet Jupiter bewonderen.