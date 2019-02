En nu Halep achterna met finaleplaats op Roland Garros? 3 toptienspeelsters geklopt in één week 18 februari 2019

De titel van Elise Mertens in Doha biedt perspectieven. In 2014 won Simona Halep in Doha haar eerste grote titel waarbij ze onderweg, net als Mertens nu, drie toptienspeelsters klopte. Enkele maanden later stond ze in de finale van Roland Garros, die Halep (foto) wel verloor van Sharapova. In het huidige WTA-klimaat - op de laatste tien grandslamtoernooien waren er acht verschillende winnaressen - is heel veel mogelijk. Kan Doha dan ook dienen als een springplank voor Mertens? "Ik hoop het", glimlachte ze. "Vorig jaar ging het ook al redelijk goed. Ik werk er alleszins hard voor en tegelijk moet je voetjes op de grond houden, elke week opnieuw." Daar mag ze vandaag al mee beginnen in Dubai, daar treft ze in de eerste ronde de Chinese kwalificatiespeelster Lin Zhu (WTA 108). (FDW)

