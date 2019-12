Exclusief voor abonnees En nu even bekomen 34 Angèle 24 december 2019

21 februari 2020. Het is de dag waarop Angèle in Parijs nog één laatste show van haar 'Brol-tour' geeft, waarna de Linkebeekse popprinses voor een tijdje het licht uitdoet. Ze moet bekomen van de afgelopen twee, immens hectische jaren. De blonde schone bracht een debuutalbum uit, haar zeemzoete stem werd bijna schor gedraaid op de radio, en geen festival of concerthal kon het zich veroorloven Angèle niét te programmeren. Dat volstaat wel even, zo. "Enerzijds kijk ik daar heel erg naar uit, maar anderzijds ben ik wel bang om een tijdlang niets te doen. Misschien verveel ik me wel steendood omdat ik niets om handen heb", zei ze daarover eerder. Meezingertje dit jaar, bij ons, of toch de poging waard? 'Balance ton quoi', inclusief clip met okselhaar en verwijzingen naar het #MeToo-debat. Of Angèle in 2020 met nieuwe muziek komt, na debuutalbum 'Brol' en opvolger 'Brol - la suite': niemand die het weet. Gelukkig is het wonderkind nog steeds maar 24, quoi. (CMA)

