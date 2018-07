En nu de rustdag halen: 7x geel 10 juli 2018

Greg Van Avermaet is de eerste regerende olympische kampioen in het geel. Na de etappe naar Roubaix, dat is rit 9, duikt het peloton de Alpen in. Dan moet hij sowieso afscheid nemen van zijn trui. In het geel de rustdag halen, is dus de ambitie. Dat zou Van Avermaet zeven gele truien opleveren. Een stunt die slechts zestien Belgen hem ooit hebben voorgedaan.

