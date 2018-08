En nu Brøndby 17 augustus 2018

De vicekampioen uit Denemarken. Al was niemand daar tevreden mee, aangezien Brøndby op de voorlaatste speeldag de titel verspeelde door twee goals te incasseren in de slotminuten. Onder Zorniger had het nochtans een heel seizoen indruk gemaakt. De Duitse coach staat voor een ijzeren discipline, met voetbal aan een hoog tempo. Mukhtar en Tibbling - ooit in beeld bij Club - zijn de smaakmakers. Brøndby kwalificeerde zich door met 0-2 en 1-2 te winnen van Spartak Subotica in de derde voorronde. Vier jaar geleden was dat overigens het eindstation toen het sneuvelde tegen... Club Brugge. Het werd toen 5-0 over twee wedstrijden.

