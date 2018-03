En nóg meer kampvuurbeelden 29 maart 2018

00u00 0

'Temptation Island' is niet het enige tv-programma waar vanavond kampvuurbeelden getoond worden. In de allerlaatste aflevering van 'Hotel Römantiek' brengen Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven de Leijer een eerbetoon aan de liefdesshow "waar ze alles van leerden". Portugal neemt samen met de kijker afscheid van een bijzondere groep vrijgezellen op leeftijd. De voorbije weken beleefden ze er de tijd van hun leven. Maar aan alle schone liedjes komt een eind, dat weet iedereen die een dagje ouder wordt. Toch is dat buiten Marcel gerekend, die op slag een romantische serenade componeert. Otto-Jan ontdekt dat Willy en Julia aan hun zwanenzang begonnen zijn en besluit, in een laatste poging tot het gladstrijken van plooien en rimpels, Willy mee te nemen voor een bij wet verboden activiteit. (SD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN