En nóg een voetbaldocu: op bezoek bij Mertens in Napels 07 juni 2018

00u00 0

Over precies een week start het WK voetbal in Rusland, en de hoop van de hele natie rust onder meer op de schouders van Dries Mertens. Net als hier is de Leuvense spits ook in Napels de publiekslieveling, en daarom ging Ruben Van Gucht hem net voor het WK opzoeken in 'zijn' Napoli. De VRT-sportjournalist praat met Mertens over zijn leven als topvoetballer en het nakende wereldkampioenschap, maar hij bracht ook videobeelden mee die door zijn vrienden gemaakt zijn. Die volgden Dries bij hem thuis, op de club en voor en na belangrijke matchen. Dat leverde persoonlijke, vaak verrassende en soms ontroerende beelden op. (DBJ)