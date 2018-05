En nóg een carrièreswitch Betty is nu stewardess 03 mei 2018

00u00 0

Ze was al slagersvrouw, naaktmodel, zangeres, horeca-uitbaatster en bejaardenverpleegster, maar nu heeft Betty Owczarek (41) nog eens een carrièreswitch gemaakt. De blondine uit 'Big Brother' werkt als stewardess bij Brussels Airlines. Wanneer ze haar opleiding precies heeft afgewerkt en wanneer ze is gestart, is niet duidelijk. In 2013 nog ging ze voor bejaardenhulp studeren, drie jaar later had ze haar bachelordiploma op zak. "Eindelijk doe ik eens iets nuttigs. Fier dat ik ben", klonk het toen. Betty begon haar mediacarrière in 2000, toen ze deelnam aan de allereerste editie van 'Big Brother'. Nadien volgden de popnummers 'Come To Me', 'Gek op jou' en 'Tarzan Toy' - een verwijzing naar haar beroemde vibrator - en naaktfoto's in 'Playboy'. In 2004 en 2008 deed ze mee aan de preselecties van Eurosong, maar haalde het niet. En in 2006 stond ze als tweede op de lijst van de lokale partij LierMM, die geen enkele zetel behaalde. (TDS/EDA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN