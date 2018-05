En niet om mee door modder te racen 30% van verkochte auto's is terreinwagen 16 mei 2018

De SUV (Sports Utility Vehicle) blijft de Belg bekoren. Vorig jaar waren drie op de tien nieuwe personenauto's die in ons land verkocht werden, terreinwagens. Hun aandeel is sinds 2012 verdubbeld, zegt sectorfederatie Febiac. De populariteit ligt niet aan een plotse voorkeur van de Belg om door modder te gaan scheuren of offroadavonturen te gaan beleven - het gaat vooral om de look. Veel wagens worden immers verkocht met tweewielaandrijving en gewone banden. Volgens Febiac heeft het succes mogelijk ook te maken met de verouderende bevolking. "In 2020 zal één op de drie automobilisten in België ouder zijn dan 60. Precies het publiek dat veel belang hecht en nood heeft aan een makkelijke in- en uitstap", klinkt het.

