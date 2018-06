En Mariette zag dat het goed was 25 juni 2018

Mariette Dons had in onze zaterdagkrant beloofd dat ze rusthuis Paaleyck in Kapelle-op-den-Bos op stelten zou zetten als de Duivels zouden winnen. En aan die belofte heeft de kranige 89-jarige zich plechtig gehouden. "Prachtig, beter kon niet", zegt Mariette opgelucht. "Ik heb de refter ondersteboven- gehaald met mijn getoeter. En samen met Louis, ook een megafan, heb ik een goede Jupiler in de bar gedronken." Zelf doste ze zich helemaal uit, inclusief gelakte nagels. "In de driekleur, uiteraard. Ik heb tijdens de middag iedereen eens goed wakker getoeterd. De bewoners zouden meer zoals ik moeten supporteren. Ze zijn veel te laks. Iemand als ik, zo loopt er maar één rond." (DCFS)

