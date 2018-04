En maar pillen slikken, die jeugd 11 april 2018

Onze tieners grijpen veel te gemakkelijk naar medicijnen. Dat zeggen de Onafhankelijke Ziekenfondsen na een doorlichting van het geneesmiddelengebruik van 200.000 leden tussen 12 en 18 jaar. In het onderzochte jaar (2016) nam 30% van de jongeren gemiddeld 23 dagen antibiotica, terwijl 19% gedurende 20 dagen ontstekingsremmende pijnstillers slikte. "Doosjes ibuprofen vind je in elke gezinsapotheek, maar daar wordt veel te luchtig over gedaan", zeggen de onderzoekers. "Die middelen hebben vaak voorkomende en soms ernstige bijwerkingen." (DB)