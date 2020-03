Exclusief voor abonnees En in Londen boksen ze voort... 13 maart 2020

Coronavirus of niet, het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) boksen in de Copper Arena in Stratford blijft gewoon op de agenda staan. Delfine Persoon en haar trainer Filipe Tampere reisden gisteren met de Eurostar probleemloos naar Londen. Vandaag om 17u staat de loting op het menu. De 35-jarige politie-inspectrice is geen reekshoofd. "Als we nu plots te horen zouden krijgen dat het toernooi toch zou worden geannuleerd, zou dat jammer zijn", vertelde ze. "Boksen is wel een contactsport, maar we zijn voorzichtig en ik ga er alles aan doen om mijn kans te grijpen."

