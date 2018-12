En in Frankrijk valt er dode bij betoging 24 december 2018

In Frankrijk is opnieuw een dode gevallen bij de protesten van de gele hesjes. Een automobilist (30) overleed vrijdagnacht op de tolweg ten zuiden van de Franse stad Perpignan, vlak bij de Spaanse grens. De man botste tegen de achterkant van een stilstaande truck die bij de demonstratie stond. Hij zat alleen in de auto, meldt de krant 'L'Indépendant'. Het is de tiende keer dat in Frankrijk iemand is omgekomen in de marge van de demonstraties van de gele hesjes. De beweging protesteert sinds half november voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de regering. (GVV)

