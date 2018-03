En Hondendieven nemen het liefst chihuahua mee 23 maart 2018

Vorig jaar werden er in ons land 467 honden gestolen. In 2016 waren dat er nog 338 - of 40% minder. Het meest 'gegeerd' bij dieven is de chihuahua, waarvan er 84 werden ontvreemd. De kleine viervoeter brengt dan ook tot 5.000 euro op op de zwarte markt. Overigens is geen enkel type hond veilig voor dieven, maar rashonden lopen wel het grootste risico. Niet alleen geldgewin drijft de hondendief. Sommigen houden het beest voor zichzelf, anderen vragen losgeld of exporteren het naar het buitenland om ermee te kweken. Iets meer dan een kwart (174) van de ontvreemde honden werd teruggevonden en herenigd met hun baasje. Met 252 diefstallen is Vlaanderen het zwaarst getroffen.