En hij moest zelfs niet in het parlement zijn 06 december 2018

Terwijl in het parlement zijn regering én zijn reputatie gered werden door een wisselmeerderheid, was Charles Michel... 90 kilometer verderop, in Grâce-Hollogne bij Luik. Hij woonde er de ondertekeningsceremonie bij van internetgigant Alibaba, die op de luchthaven van Luik zijn eerste logistieke hub van Europa gaat onderbrengen. Gisteren werd de intentieverklaring daarover ondertekend, tot grote vreugde van de premier.

