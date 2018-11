En hij kondigt terugkeer naar politiek aan: "In 2019 wil ik zitje in de Kamer" 10 november 2018

Uitgerekend op de dag dat hij veroordeeld werd tot twee jaar cel, kondigde Jean-Pierre Van Rossem ook zijn terugkeer in de politiek aan. Hij wil in 2019 een gooi doen naar een zetel in de Kamer. Dat maakte hij zelf bekend op zijn Facebookprofiel. "Vijf jaar in de Kamer is allicht nuttiger dan twee jaar in den bak", zegt hij. Hij kiest voor het buitenbeentje onder de partijen: Lijst Naudts, de lijst van spoedarts Stijn Naudts uit Hamme. "Vanop die lijst wil ik in mei volgend jaar een gooi doen naar een zetel in de Kamer. Van de huidige regering kan moeilijk beweerd worden dat die veel begrepen heeft van de aankomende structureel-economische crisis. Ik vind dat mijn recente inzichten in de complexe wisselwerking tussen economische groei en werkloosheid genoeg diepgaand zijn om geïnteresseerden in de Kamer van mijn uitgebreide kennis te laten genieten."

