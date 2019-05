Exclusief voor abonnees En het antwoord is overal... A Proffen UGent stellen simpelste examen ooit op 25 mei 2019

00u00 0

De studenten zelf waren er blij mee, hun lesgevers iets minder. In de richting Taal- en Letterkunde aan de UGent werd gisteren het makkelijkste meerkeuze-examen ooit gegeven: alle antwoorden waren A. De 79 studenten die het vak Engelse Taalvaardigheid II volgen, hadden al gauw het patroon gevonden - en dienden hun examen wel héél snel in. "Er is een foutje gebeurd", klinkt het bij de UGent. "Een vervelende situatie. Het examen is meteen stopgezet omdat het niet meer kon dienen als objectieve manier om de vaardigheden van de studenten in te schatten. Iedereen kreeg intussen al een bericht waarin we ons excuseren." Het examen wordt verplaatst. Vandaag al kunnen studenten die dat willen het opnieuw afleggen. Al zullen de antwoorden dan wel wat minder voorspelbaar zijn. (OSG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis