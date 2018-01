En er wacht Duitsers alleen maar nog meer regen 00u00 0

In het zuiden van Duitsland hebben zware regen en smeltende sneeuw voor overstromingen en aardverschuivingen gezorgd en beterschap zit er niet meteen in. Voor dit weekend wordt nog meer regen voorspeld. Een honderdtal inwoners van het stadje Sankt Blasien moest in de nacht van donderdag op vrijdag geëvacueerd worden. Gisterochtend regende het fel in de bepaalde delen van het Zwarte Woud en Allgäu. In andere delen van de deelstaat Baden-Württemberg liepen wegen onder. Sommige rivieren in het zuiden van Beieren traden buiten hun oevers en zetten kelders en garages blank. Door het noodweer werd het scheepvaartverkeer op de Moezel en delen van de Neckar stopgezet.

