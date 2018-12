En de Zwarte Piet gaat naar... 05 december 2018

00u00 0

Met 40 graden koorts in bed? Nee, Bart De Wever is duidelijk Louis Tobback niet. De N-VA-voorzitter verloor gisteren zijn gevoel voor humor niet en plaatste 's avonds deze foto op Instagram: "Op de vergadering in Brussel hebben ze mij de Zwarte Piet gegeven... Dat kan maar smaken."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN