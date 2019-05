Exclusief voor abonnees En de winnaar van deze verkiezingen is... Lidl 25 mei 2019

00u00 0

Probeert Bruno Tobback uw stem te winnen met een mozzarellaslaatje en tracht Theo Francken u te overtuigen met zijn bord vol vis? Het lijkt zo bij het bekijken van deze verkiezingsaffiches. Maar schijn bedriegt: warenhuisketen Lidl deed aan erg slim knip- en plakwerk. In enkele gemeenten in Vlaanderen en Wallonië plakten ze hun eigen affiche onder of naast die van de politicus in kwestie, met reclame voor de winkel erbij. Slim bekeken, want de reclamestunt werd druk becommentarieerd op sociale media. Of hoe Lidl misschien wel de grote winnaar van de verkiezingen is.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis