Exclusief voor abonnees En de winnaar is... Begijnendijk: 41,8 graden 27 juli 2019

00u00 0

41,8 graden in het Vlaams-Brabantse Begijnendijk: dát was de allerheetste temperatuur die afgelopen donderdag gemeten werd en het was meteen ook de warmste sinds de start van de metingen. De 40,7 graden van het West-Vlaamse Beitem zijn zo verslagen. Het warmste nachtrecord werd trouwens niet verbroken na die historisch hete dag. Het kwik dook overal onder de 24,7 graden, waardoor het record blijft staan op 2 juli 2015 in Bierset in de provincie Luik. De huidige hittegolf is al de tweede deze zomer en de zevende in de afgelopen vijf jaar. Sinds 2015 kregen we er elk jaar minstens één.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Luik

Kempen

Bierset

Begijnendijk

Beitem

weer