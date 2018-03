En de slechtste acteur is... Tom Cruise 07 maart 2018

Traditiegetrouw worden in dezelfde periode als de Oscars ook de 'Razzies' uitgereikt, die de slechtste films en acteurs van het voorbije jaar 'belonen'. En daar vallen niet alleen onbekende sterren en producties in de prijzen. Zo ging de award voor slechtste acteur naar Tom Cruise, voor zijn rol in de remake van 'The Mummy'. Mel Gibson ging evenmin met lege handen naar huis, hij werd uitgeroepen tot slechtste acteur in een bijrol voor 'Daddy's Home 2'. De slechtste film van het jaar was 'The Emoji Movie'. (TDS)